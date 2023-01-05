Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Известна дальнейшая судьба батюшки храма УПЦ МП, который дрался за пиво в пригороде Днепра

Известна дальнейшая судьба батюшки храма УПЦ МП, который дрался за пиво в пригороде Днепра

Сегодня 10:53
просмотров

Батюшка, который дрался за пиво с местными в Слобожанском, оказался протоиером Днепропетровской епархии УПЦ.

Новости Днепра про Известна дальнейшая судьба батюшки храма УПЦ МП, который дрался за пиво в пригороде Днепра

Об этом говорится в сообщении на сайте Днепропетровской епархии УПЦ МП.

2 января в соцсетях появилось видео, на котором мужчина одет в церковную расу, подрался с местными жителями. Незнакомец находился в неадекватном состоянии и требовал у людей пива. Как оказалось, он действительно священнослужитель храма в поселке Слобожанское.

Теперь история получила продолжение. На сайте епархии сообщается, что владыка Ириней уволил Сергея Резника «за безнравственное поведение, порочащее высокий сан священнослужителя. И теперь он не настоятель храма в Слобожанском.

Новости Днепра про Известна дальнейшая судьба батюшки храма УПЦ МП, который дрался за пиво в пригороде Днепра

Читайте также:

Новости Днепра про Известна дальнейшая судьба батюшки храма УПЦ МП, который дрался за пиво в пригороде ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Известна дальнейшая судьба батюшки храма УПЦ МП, который дрался за пиво в пригороде ДнепраРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В «Днепр-1» появился новый игрок: кто он и что о нем известно
    Новости Днепра
    Сегодня 11:54
    В «Днепр-1» появился новый игрок: кто он и что о нем известно

    «Днепр-1» приобрел Евгения Пасича у ровенского «Вереса»

    Курсант из Днепра спас жизнь мужчине, которому стало плохо посреди магазина
    Новости Днепра
    Сегодня 11:23
    Курсант из Днепра спас жизнь мужчине, которому стало плохо посреди магазина

    Курсант из Днепра спас человека.

    Как 5 января в Днепре будут курсировать технические рейсы электротранспорта
    Новости Днепра
    Сегодня 10:02
    Как 5 января в Днепре будут курсировать технические рейсы электротранспорта

    В Днепре сегодня будут работать технические рейсы электротранспорта и маршрутки.

    Оккупанты безуспешно пытаются наступать, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Оккупанты безуспешно пытаются наступать, — Генштаб

    Россия ускоряет принудительную интеграцию временно оккупированных и занятых территорий в…

    Последние новости

    В «Днепр-1» появился новый игрок: кто он и что о нем известно
    В «Днепр-1» появился новый игрок: кто он и что о нем известно

    «Днепр-1» приобрел Евгения Пасича у ровенского «Вереса»

    Сегодня 11:54
    просмотров
    Курсант из Днепра спас жизнь мужчине, которому стало плохо посреди магазина
    Курсант из Днепра спас жизнь мужчине, которому стало плохо посреди магазина

    Курсант из Днепра спас человека.

    Сегодня 11:23
    0
    просмотров
    Как 5 января в Днепре будут курсировать технические рейсы электротранспорта
    Как 5 января в Днепре будут курсировать технические рейсы электротранспорта

    В Днепре сегодня будут работать технические рейсы электротранспорта и маршрутки.

    Сегодня 10:02
    просмотров
    Оккупанты безуспешно пытаются наступать, — Генштаб
    Оккупанты безуспешно пытаются наступать, — Генштаб

    Россия ускоряет принудительную интеграцию временно оккупированных и занятых территорий в правовое поле РФ. Кроме этого враг не оставляет попыток наступления на Бахмутском направлении.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Сгорела почти полностью: в Днепре на Автотранспортной вспыхнула легковушка
    Сгорела почти полностью: в Днепре на Автотранспортной вспыхнула легковушка

    В Днепре на улице Автотранспортной вспыхнула легковушка «Daewoo Lanos».

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Войска РФ ночью обстреляли Никополь из «Градов»: повреждены дома и ЛЭП
    Войска РФ ночью обстреляли Никополь из «Градов»: повреждены дома и ЛЭП

    Россияне ночью трижды обстреляли Никополь Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии, выпустили по громаде не менее 30 снарядов.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Как будет работать общественный транспорт в Днепре 5 января
    Как будет работать общественный транспорт в Днепре 5 января

    В Днепре сегодня 5 января на маршруты электротранспорта вышли 77 единиц транспорта.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Кабмин утвердил новые правила военного учета в Украине: подробности
    Кабмин утвердил новые правила военного учета в Украине: подробности

    Кабмин утвердил новые правила военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Простой и вкусный рецепт: традиционная кутья на Святвечер
    Простой и вкусный рецепт: традиционная кутья на Святвечер

    Берите на заметку традиционный рецепт кутьи на Святой Вечер, который вам непременно понравится.

    Сегодня 07:25
    0
    просмотров
    Панихида состоится сегодня: в бою с врагом погиб офицер из Каменского
    Панихида состоится сегодня: в бою с врагом погиб офицер из Каменского

    14 апреля в бою на Харьковщине, защищая украинскую землю, погиб старший лейтенант Кушнаренко Роман Леонидович. Офицеру был 51 год. У него осталась жена.

    Сегодня 07:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх