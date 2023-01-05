Известна дальнейшая судьба батюшки храма УПЦ МП, который дрался за пиво в пригороде Днепра

Батюшка, который дрался за пиво с местными в Слобожанском, оказался протоиером Днепропетровской епархии УПЦ.

Об этом говорится в сообщении на сайте Днепропетровской епархии УПЦ МП.

2 января в соцсетях появилось видео, на котором мужчина одет в церковную расу, подрался с местными жителями. Незнакомец находился в неадекватном состоянии и требовал у людей пива. Как оказалось, он действительно священнослужитель храма в поселке Слобожанское.

Теперь история получила продолжение. На сайте епархии сообщается, что владыка Ириней уволил Сергея Резника «за безнравственное поведение, порочащее высокий сан священнослужителя. И теперь он не настоятель храма в Слобожанском.

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