Изуродованы три лицея, админздание, жилые дома: оккупанты за ночь 9 раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии

Ночь 25-го февраля прошла на Днепропетровщине не спокойно. Из тяжелой артиллерии враг 9 раз обстрелял Никопольский район. В частности пострадал сам Никополь, а также Марганец.

К счастью, обошлось без жертв среди гражданских, однако населенные пункты подверглись значительным разрушениям.

О последствиях обстрелов рассказал в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Так, в Никополе изуродованы сразу три лицея, повреждено, два частных предприятия и магазин. Разрушениям подверглись 10 многоэтажек и 11 частных домов, хозяйственные постройки, авто. Повреждены газопроводы и линия электропередач.

В Марганце от российских снарядов пострадали 12 частных домов, 10 хозяйственных построек, газопровод и электросеть. Огнем была охвачена машина, однако сейчас пожар уже ликвидировали.

Обследование территорий до сих пор продолжается. Лысак призвал людей не игнорировать тревогу и пожелал соотечественникам тихого дня.

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