Изуродованный магазин, ранены 7 человек: последствия вражеской атаки по Днепру и области 1 июля

Об этом доложил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале и обнародовал последствия вражеской атаки на Днепр и область 1 июля.
В городе пострадали 7 человек, среди них – 15-летний парень. Госпитализировали раненую женщину, все остальные будут лечиться дома.
Поврежден супермаркет, изуродованы крыши и окна в зданиях поблизости. Информация о последствиях уточняется.
Вечером и ночью под ударом агрессора в очередной раз оказалась Никопольщина: дронами-камикадзе и артиллерией враг попал по городу, Марганецкой и Мировской общинах.
В результате атаки изуродованны 5 частных домов, хозяйственное сооружение, линии электроперелач и газопровод.
Кроме того, загорелось поле с пшеницей, было уничтожено более 2 га.
Пострадавших нет. Остальные последствия уточняются.
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