Изуродованный магазин, ранены 7 человек: последствия вражеской атаки по Днепру и области 1 июля

Враг поцелил по Днепру баллистикой.

Об этом доложил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале и обнародовал последствия вражеской атаки на Днепр и область 1 июля.

В городе пострадали 7 человек, среди них – 15-летний парень. Госпитализировали раненую женщину, все остальные будут лечиться дома.

Поврежден супермаркет, изуродованы крыши и окна в зданиях поблизости. Информация о последствиях уточняется.

Вечером и ночью под ударом агрессора в очередной раз оказалась Никопольщина: дронами-камикадзе и артиллерией враг попал по городу, Марганецкой и Мировской общинах.

В результате атаки изуродованны 5 частных домов, хозяйственное сооружение, линии электроперелач и газопровод.

Кроме того, загорелось поле с пшеницей, было уничтожено более 2 га.

Пострадавших нет. Остальные последствия уточняются.

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