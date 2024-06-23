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  • Изуродованные дома и магазин: враг целый день бил по населенным пунктам Никопольщины

Изуродованные дома и магазин: враг целый день бил по населенным пунктам Никопольщины

Сегодня 19:08
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Сегодня враг снова обстреливал населенные пункты Никопольщины.

Новости Днепра про Изуродованные дома и магазин: враг целый день бил по населенным пунктам Никопольщины

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По населенным пунктам Никопольщины россияне били целый день. В основном дронами-камикадзе. Дважды применили и тяжелую артиллерию, выпустив около десятка снарядов. Под ударом находился райцентр. Страдали и общины – Мировская, Красногригорьевская, Покровская, – говорится в сообщении главы ОВА.

В городе Никополь изуродовано имущество местных жителей. Повреждены 10 частных домов и 7 хозяйственных построек.

Повреждение получил продуктовый магазин, задел и автомобиль.А еще заборы, колодец, беседка и линия электропередач.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре возле Речпорта произошло смертельное ДТП.

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