Изуродованные дома и магазин: враг целый день бил по населенным пунктам Никопольщины

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По населенным пунктам Никопольщины россияне били целый день. В основном дронами-камикадзе. Дважды применили и тяжелую артиллерию, выпустив около десятка снарядов. Под ударом находился райцентр. Страдали и общины – Мировская, Красногригорьевская, Покровская, – говорится в сообщении главы ОВА.
В городе Никополь изуродовано имущество местных жителей. Повреждены 10 частных домов и 7 хозяйственных построек.
Повреждение получил продуктовый магазин, задел и автомобиль.А еще заборы, колодец, беседка и линия электропередач.
Обошлось без жертв и пострадавших.
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