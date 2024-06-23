Изуродованные дома и магазин: враг целый день бил по населенным пунктам Никопольщины

Сегодня враг снова обстреливал населенные пункты Никопольщины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По населенным пунктам Никопольщины россияне били целый день. В основном дронами-камикадзе. Дважды применили и тяжелую артиллерию, выпустив около десятка снарядов. Под ударом находился райцентр. Страдали и общины – Мировская, Красногригорьевская, Покровская, – говорится в сообщении главы ОВА.

В городе Никополь изуродовано имущество местных жителей. Повреждены 10 частных домов и 7 хозяйственных построек.

Повреждение получил продуктовый магазин, задел и автомобиль.А еще заборы, колодец, беседка и линия электропередач.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре возле Речпорта произошло смертельное ДТП.

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