Изобретатель из Кривого Рога превратил электрогрузовик в гигантский павербанк

Об этом он рассказал на своей странице на фейсбуке.
Сейчас Виталий занимается изготовлением военных багги и дронов для наших защитников. Нормальной работе мешают отключения света, начавшиеся после атак РФ на нашу инфраструктуру. Однако изобретатель решил использовать свой электрогрузовик, как гигантский павербанк, пока не найдет альтернативу.
И снова день без света.. запустили резерв. Coolon теперь, как огромный power bank. Помогает помогать. Проблема генератора еще не решена. По резерву зарядки, делаем несколько компонентов электромобильности. Дороговато получается резерв, но наше производство в этом нуждается, — написал Виталий.
Напомним, криворожский изобретатель Виталий Брызгалов изготовил первый украинский электрогрузовик. Машина способна перевозить груз 1,5-2,5 тонны, а заряда хватает на 200-300 километров. В 2022 году он планировал запустить свое производство, однако война сломала все планы.
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