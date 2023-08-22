Изменятся ли тарифы на тепло в новом отопительном сезоне для жителей Днепра

Работаем над тем, чтобы в домах каждого украинца было светло и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов, – подчеркнул премьер-министр.

По его словам, это решение – часть комплексных мер по подготовке к зиме.

Сегодня Правительство продолжает действие ВСО (возложенных социальных обязанностей) на рынке природного газа до середины апреля 2024 года. «Нафтогаз» будет и дальше реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене – 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров, – сказал Шмыгаль.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство приняло решение не менять тарифы на тепло для украинцев в новом отопительном сезоне.

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