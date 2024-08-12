Изменения в движении маршрута поезда из Днепра в Польшу продлили на месяц

До 30 сентября некоторые поезда будут курсировать с ограничениями, сообщили в Укрзализныце.
Изменения касаются поездов:
№23 Киев-Хелм
№93/94 Харьков-Хелм
№120 Хелм-Днепр.
Они будут курсировать только до польской пограничной станции Дорохуск, расположенной в 25 км от Хелма. На станции Дорохуск пассажиры должны проходить пограничный и таможенный контроль и осуществлять пересадку на польские поезда в Варшаву.
В то же время ограничения не коснутся поездов №67/68 Киев-Варшава, №19/20 Киев-Хелм, №119 Днепр-Хелм и №24 Хелм-Киев и пересадочные поезда в/из Варшавы будут курсировать как обычно.
Пересадки на станции Дорохуск являются временным мероприятием, и станция доступна только для пересадки между поездами без возможности выезда на другом транспорте. Пересадка на станции Хелм остается доступной.
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