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Изменения коснутся троллейбусов и маршруток: как в Днепре сегодня работает общественный транспорт

Сегодня 08:26
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Важная информация!

Новости Днепра про Изменения коснутся троллейбусов и маршруток: как в Днепре сегодня работает общественный транспорт

Сегодня, 23 апреля, в связи с завершением ремонта дорожного покрытия на ул. Богдана Хмельницкого восстанавливают движение по привычным маршрутам троллейбус №15 и автобусы №43, 57А, 98, 158.

Об этом сообщили в городском совете.

Однако будет перекрыто движение через железнодорожный переезд 178 км на ул. Мукачевской для выполнения ремонта. На время перекрытия автобус №92 будет курсировать по сокращенному маршруту. Конечная остановка будет возле железнодорожного переезда.

Также продолжают действовать изменения:

  • троллейбусы №21 временно прекратили движение;
  • троллейбусный маршрут №16 усилен;
  • конечную остановку автобуса №157А может быть перемещено на перекресток бульвара Славы и ул. Александра Кукурбы.

Это связано с ремонтом дорожного покрытия на бульваре Славы.

Все остальные маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре выключат свет (АДРЕСА).

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