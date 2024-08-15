Изменены маршруты и перенесены остановки: как работает общественный транспорт в Днепре 15 августа

Сегодня общественный транспорт в Днепре работает с изменениями.

В Днепре продолжают действовать изменения в некоторых автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах. Кроме этого, перенесены некоторые остановки.

С началом третьего этапа ремонта аварийного трамвайного переезда на пересечении просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры общественный транспорт продолжает курсировать с изменениями:

трамвай №5 в направлении УДУНТ будет курсировать по схеме: ул. Львовская – ул. 128-й Бригады Теробороны – Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;

в направлении УДУНТ будет курсировать по схеме: ул. Львовская – ул. 128-й Бригады Теробороны – Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту; троллейбус «Б» в направлении от Железнодорожного вокзала будет объезжать по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;

в направлении от Железнодорожного вокзала будет объезжать по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту; автобусы №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 в направлении от Железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;

в направлении от Железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту; автобус №155 в направлении Железнодорожного вокзала будет двигаться по схеме: ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту.

Напомним, работы продолжаются в несколько этапов, полностью планируют завершить ремонт до конца августа.

Также продолжаются работы по ремонту сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого, в связи с этим в маршрутах общественного транспорта действуют следующие изменения:

автобусы №57А, №88 в направлении ул. Королевы Елизаветы II будут курсировать в объезд по ул. Европейской, ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;

в направлении ул. Королевы Елизаветы II будут курсировать в объезд по ул. Европейской, ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха; троллейбусы №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской будут курсировать в объезд по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимир Мономах.

Кроме этого, начались подготовительные работы по демонтажу поврежденного в результате ракетной атаки здания на площади Вокзальной, из-за этого перенесены остановки:

Автобусных маршрутов № 7 К и № 101 на проспект Дмитрия Яворницкого, в районе дома 108;

маршрутов и на проспект Дмитрия Яворницкого, в районе дома 108; Автобусного маршрута № 32К , троллейбусного маршрута Б и трамвайного маршрута № 1 на площадь Вокзальную в район дома 2;

маршрута , маршрута и маршрута на площадь Вокзальную в район дома 2; Автобусного маршрута № 86 на ул. 128-й Бригады Теробороны в районе дома 2.

Напомним, в Днепре восстановят разрушенный ракетной атакой дом на Вокзальной площади: что планируют сделать.

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