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Изменены маршруты и перенесены остановки: как работает общественный транспорт в Днепре 15 августа

Сегодня 10:18
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Сегодня общественный транспорт в Днепре работает с изменениями.

Новости Днепра про Изменены маршруты и перенесены остановки: как работает общественный транспорт в Днепре 15 августа

В Днепре продолжают действовать изменения в некоторых автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах. Кроме этого, перенесены некоторые остановки.

С началом третьего этапа ремонта аварийного трамвайного переезда на пересечении просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры общественный транспорт продолжает курсировать с изменениями:

  • трамвай №5 в направлении УДУНТ будет курсировать по схеме: ул. Львовская – ул. 128-й Бригады Теробороны – Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
  • троллейбус «Б» в направлении от Железнодорожного вокзала будет объезжать по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
  • автобусы №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 в направлении от Железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
  • автобус №155 в направлении Железнодорожного вокзала будет двигаться по схеме: ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту.

Напомним, работы продолжаются в несколько этапов, полностью планируют завершить ремонт до конца августа.

Также продолжаются работы по ремонту сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого, в связи с этим в маршрутах общественного транспорта действуют следующие изменения:

  • автобусы №57А, №88 в направлении ул. Королевы Елизаветы II будут курсировать в объезд по ул. Европейской, ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;
  • троллейбусы №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской будут курсировать в объезд по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимир Мономах.

Кроме этого, начались подготовительные работы по демонтажу поврежденного в результате ракетной атаки здания на площади Вокзальной, из-за этого перенесены остановки:

  • Автобусных маршрутов № 7 К и № 101 на проспект Дмитрия Яворницкого, в районе дома 108;
  • Автобусного маршрута № 32К, троллейбусного маршрута Б и трамвайного маршрута № 1 на площадь Вокзальную в район дома 2;
  • Автобусного маршрута № 86 на ул. 128-й Бригады Теробороны в районе дома 2.

Напомним, в Днепре восстановят разрушенный ракетной атакой дом на Вокзальной площади: что планируют сделать.

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Новости Днепра про Изменены маршруты и перенесены остановки: как работает общественный транспорт в Днепре 15 августаУкраїнська Новости Днепра про Изменены маршруты и перенесены остановки: как работает общественный транспорт в Днепре 15 августаРусский

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