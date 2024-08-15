Изменены маршруты и перенесены остановки: как работает общественный транспорт в Днепре 15 августа

В Днепре продолжают действовать изменения в некоторых автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах. Кроме этого, перенесены некоторые остановки.
С началом третьего этапа ремонта аварийного трамвайного переезда на пересечении просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры общественный транспорт продолжает курсировать с изменениями:
Напомним, работы продолжаются в несколько этапов, полностью планируют завершить ремонт до конца августа.
Также продолжаются работы по ремонту сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого, в связи с этим в маршрутах общественного транспорта действуют следующие изменения:
Кроме этого, начались подготовительные работы по демонтажу поврежденного в результате ракетной атаки здания на площади Вокзальной, из-за этого перенесены остановки:
Напомним, в Днепре восстановят разрушенный ракетной атакой дом на Вокзальной площади: что планируют сделать.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге раздадутся взрывы.
В Днепре в очередной раз "заминировали" здание СБУ.
В Днепропетровской области сохраняется чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
В Днепре на площади Вокзальной начали подготовительные работы по демонтажу…
В Кривом Роге раздадутся взрывы.
В Днепре в очередной раз "заминировали" здание СБУ.
В Днепропетровской области сохраняется чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
В Днепре на площади Вокзальной начали подготовительные работы по демонтажу здания, разрушенного российской ракетной атакой.
В Новомосковском районе произошло ДТП.
Хорошего дня, друзья!
Жителя Кривого Рогу розшукує поліція.
В кафе взорвалась граната.
В Днепре на 12 квартале неизвестные сожгли мусорные баки.
Готовьтесь.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!