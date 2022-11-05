Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Избили и затолкали в автомобиль: в центре Днепра трое неизвестных похитили парня

Избили и затолкали в автомобиль: в центре Днепра трое неизвестных похитили парня

Сегодня 19:51
просмотров

В центре Днепра трое неизвестных избили парня.

Новости Днепра про Избили и затолкали в автомобиль: в центре Днепра трое неизвестных похитили парня

5 ноября, около 18 часов вечера, возле филармонии в Днепре трое неизвестных молодых людей избили парня. После чего затолкали потерпевшего в свой автомобиль.

Очевидцы сообщают, что молодые люди после этого уехали в неизвестном направлении. Свидетели запомнили номер автомобиля.

Администраторы телеграмм-канала «Днепр Областной» уточнили, что они сообщили об инциденте в полицию.

Пока что официальной информации от полицейских нет.

Читайте также:

 

Новости Днепра про Избили и затолкали в автомобиль: в центре Днепра трое неизвестных похитили парняУкраїнська Новости Днепра про Избили и затолкали в автомобиль: в центре Днепра трое неизвестных похитили парняРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Потерялся: по улицам Днепра разгуливает павлин (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 20:49
    Потерялся: по улицам Днепра разгуливает павлин (ФОТО)

    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого разгуливает павлин.

    Известный кондитер из Днепра поздравил железнодорожников съедобным электровозом (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 20:20
    Известный кондитер из Днепра поздравил железнодорожников съедобным электровозом (ФОТО)

    Кондитер из Днепра изготовил съедобный электровоз.

    В Днепре мужчина украл из хлебного киоска 7 тысяч гривен
    Новости Днепра
    Сегодня 19:29
    В Днепре мужчина украл из хлебного киоска 7 тысяч гривен

    В Днепре мужчина ограбил киоск с хлебом.

    Хирурги из Днепра извлекли обломок снаряда из сердца бойца ВСУ
    Новости Днепра
    Сегодня 19:09
    Хирурги из Днепра извлекли обломок снаряда из сердца бойца ВСУ

    В Днепре кардиохирурги извлекли обломок из сердца бойца.

    Последние новости

    Потерялся: по улицам Днепра разгуливает павлин (ФОТО)
    Потерялся: по улицам Днепра разгуливает павлин (ФОТО)

    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого разгуливает павлин.

    Сегодня 20:49
    просмотров
    Известный кондитер из Днепра поздравил железнодорожников съедобным электровозом (ФОТО)
    Известный кондитер из Днепра поздравил железнодорожников съедобным электровозом (ФОТО)

    Кондитер из Днепра изготовил съедобный электровоз.

    Сегодня 20:20
    просмотров
    В Днепре мужчина украл из хлебного киоска 7 тысяч гривен
    В Днепре мужчина украл из хлебного киоска 7 тысяч гривен

    В Днепре мужчина ограбил киоск с хлебом.

    Сегодня 19:29
    просмотров
    Хирурги из Днепра извлекли обломок снаряда из сердца бойца ВСУ
    Хирурги из Днепра извлекли обломок снаряда из сердца бойца ВСУ

    В Днепре кардиохирурги извлекли обломок из сердца бойца.

    Сегодня 19:09
    просмотров
    Погибли трое: на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария (ФОТО)
    Погибли трое: на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария (ФОТО)

    На Днепропетровщине произошла жуткая авария.

    Сегодня 18:18
    1
    просмотров
    Привет от Миды: что сейчас с орланом, которого искали всем городом в Днепре
    Привет от Миды: что сейчас с орланом, которого искали всем городом в Днепре

    Орлан Мида, которого искали всем Днепром, передал привет всем, кто волновался о его здоровье.

    Сегодня 17:32
    просмотров
    В Днепре из-за пожара на электроподстанции жители двух массивов сидят без света (ВИДЕО)
    В Днепре из-за пожара на электроподстанции жители двух массивов сидят без света (ВИДЕО)

    В Днепре горит электроподстанция.

    Сегодня 16:58
    просмотров
    В Днепре образовалась километровая пробка на проспекте Слобожанском
    В Днепре образовалась километровая пробка на проспекте Слобожанском

    В Днепре на Слобожанском огромная пробка.

    Сегодня 16:23
    просмотров
    В Кривом Роге продавщица в ТЦ упала в шахту лифта
    В Кривом Роге продавщица в ТЦ упала в шахту лифта

    В Днепропетровской области девушка получила серьезные травмы, упав в шахту лифта.

    Сегодня 15:57
    просмотров
    Мог корректировать огонь: в Днепре снова поймали мужчину, фотографировавшего электростанцию
    Мог корректировать огонь: в Днепре снова поймали мужчину, фотографировавшего электростанцию

    В Днепре задержали коллаборанта

    Сегодня 15:18
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх