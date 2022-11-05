Избили и затолкали в автомобиль: в центре Днепра трое неизвестных похитили парня

В центре Днепра трое неизвестных избили парня.

5 ноября, около 18 часов вечера, возле филармонии в Днепре трое неизвестных молодых людей избили парня. После чего затолкали потерпевшего в свой автомобиль.

Очевидцы сообщают, что молодые люди после этого уехали в неизвестном направлении. Свидетели запомнили номер автомобиля.

Администраторы телеграмм-канала «Днепр Областной» уточнили, что они сообщили об инциденте в полицию.

Пока что официальной информации от полицейских нет.

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