Избили и затолкали в автомобиль: в центре Днепра трое неизвестных похитили парня

5 ноября, около 18 часов вечера, возле филармонии в Днепре трое неизвестных молодых людей избили парня. После чего затолкали потерпевшего в свой автомобиль.
Очевидцы сообщают, что молодые люди после этого уехали в неизвестном направлении. Свидетели запомнили номер автомобиля.
Администраторы телеграмм-канала «Днепр Областной» уточнили, что они сообщили об инциденте в полицию.
Пока что официальной информации от полицейских нет.
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Яна Юхименко
Автор:
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