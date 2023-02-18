Избила мужа, а потом напала на медиков: в Новомосковске женщина устроила пьяный дебош

В Новомосковске Днепропетровской области женщина в состоянии алкогольного опьянения разбила голову своему 65-летнему мужу. Тот обратился в службу "103".

Прибыв на место, медики оказали пострадавшему необходимую помощь и предложили госпитализацию, от которой он отказался. В это время 53-летняя нападающая продолжала ругаться на мужчину, а затем нашла новых «жертв» — врачебную бригаду.

Женщина начала оскорблять и угрожать работникам ЭМП (Экстренной медицинской помощи). Об инциденте на своей странице в Facebook рассказала очевидица и сотрудница «скорой» Татьяна Есич.

Дошло до того, что нетрезвая дама начала распускать руки. В частности, толкнула врача, которая имеет стаж более 42 лет. Из-за этого у нее начался гипертонический криз. Пришлось вызвать правоохранителей.

Однако на этом семейная драма не закончилась. Через два часа на линию «103» поступил новый вызов по тому же адресу. На этот раз в помощи врачей нуждалась уже женщина, поскольку мужчина ударил ее в лицо. В присутствии сотрудников полиции нетрезвую женщину осмотрели фельдшеры другой бригады ЭМП.

«В то время, когда наша страна страдает от агрессии российских оккупантов и все экстренные службы работают в усиленном режиме, некоторые лица продолжают пить и устраивать «разборки» между собой. При этом привлекают службы «102», «103», забирая драгоценное время и материальный ресурс… Возмущению нет предела!» — прокомментировала Татьяна Есич.

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