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  • «Из живой ткани идет дым»: в Днепре спасают парня, который потерял ноги, подорвавшись на мине

«Из живой ткани идет дым»: в Днепре спасают парня, который потерял ноги, подорвавшись на мине

Сегодня 12:03
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В Днепре спасают жизнь парню, который потерял обе ноги, подорвавшись на мине.

Новости Днепра про

Историю молодого человека рассказал гендиректор областной больницы Мечникова Сергей Рыженко.

По словам медиков, пострадавшего зовут Иван. Он попал под разрыв мины и лишился ног. В настоящее время врачи пытаются стабилизировать состояние пострадавшего, потому что у того ужасные ранения.

Ужасно! Когда из глубоких ран уходит дым, человеческое тело сгорает. Сильнейшие и взвешенные становятся слишком чувствительными, не справляясь с эмоциями. Иван просто несчастный парень, попавший под разрыв мины. Он потерял ноги. Ужасные ранения, из живой ткани идет дым. Мы делаем все, чтобы не отпустить его на тот свет. Боже, помоги ему, – отметил Рыженко.

Кроме этого, Сергей Рыженко показал жуткие кадры из операционной. На видео можно увидеть, как из живой ткани валит дым.

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