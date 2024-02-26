Из-за вражеской атаки в Днепре повреждены 10 частных домов, 4 пострадавших

Из-за вражеской атаки в Днепре в жилом секторе повреждены 10 частных домов, несколько авто.
К сожалению, пострадали мужчины 41 и 49 лет. И женщины — 20 и 60 лет. Они в больнице.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Также он добавил, что за вечер наши защитники уничтожили над областью 8 воздушных целей. 1 ракету в Синельниковском районе и еще 2 — в Днепре. В Новомосковском районе сбили 2 БпЛА и в Днепровском — 3.
Обновлено: уточненная информация о вчерашней атаке на Днепр: из-за падения обломков вражеского железа выбиты окна в трех пятиэтажках и зданиях одного из предприятий.
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