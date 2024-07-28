Из-за вражеского артобстрела в Никополе пострадали двое детей

Из-за вражеского артобстрела в Никополе есть пострадавшие
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Среди пострадавших двое детей – девочки 1 и 10 лет. У обоих акубаротравма. Такой диагноз и среди взрослых. Впрочем, есть местные также с осколочными ранениями. Двум людям помощь оказали на месте. Еще шестеро обратились в больницы, — говорится в сообщении главы ОВА.
Также в городе повреждены многоэтажки и инфраструктура.Изуродованы киоск, авто, газопроводы и линии электропередач.
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