Из-за вражеского артобстрела в Никополе пострадали двое детей

Враг сегодня совершил очередное военное преступление.

Из-за вражеского артобстрела в Никополе есть пострадавшие

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Среди пострадавших двое детей – девочки 1 и 10 лет. У обоих акубаротравма. Такой диагноз и среди взрослых. Впрочем, есть местные также с осколочными ранениями. Двум людям помощь оказали на месте. Еще шестеро обратились в больницы, — говорится в сообщении главы ОВА.