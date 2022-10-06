Из-за войны из Никополя выехало 80 тысяч человек

До войны в городе проживало около 120 тысяч человек.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ рассказал председатель облсовета Николай Лукашук.

По его словам, около 80 тысяч жителей города покинули Никополь из-за вражеских обстрелов. До войны это был мощный промышленный центр, здесь постоянно проживало около 120 тысяч человек.

С лета Никополь начали активно обстреливать почти каждый день, поэтому многие покинули город. По словам Лукашука, значительная часть людей решила не выезжать за пределы области и вдали от родного города. Многие переехали в Покров, поэтому там сейчас практически невозможно снять квартиру или дом.

Никополь обстреливают со стороны оккупированного Энергодара. Расстояние только 7 км, поэтому сюда достает все вооружения. Преимущественно стреляют из Градов, иногда применяют тяжелую артилерию.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Никополе разрушены 356 многоэтажек и более тысячи частных домов.

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