Из-за утренней ракетной атаки задерживаются поезда в Днепр

Утром 31 октября россияне снова совершили массированную атаку на Украину. Есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. Укрзализныця предупредила о задержках поездов.

В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры есть обесточенные участки. Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение, отметили в Укрзализныце.

Сейчас с задержкой более чем на 30 минут следует поезд №81/82 Киев — Ужгород.

Также задерживаются следующие рейсы скоростных поездов:

№712 Киев — Краматорск;

№732 Киев — Днепр

Практически все остальные поезда продолжают курсировать по графику.

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