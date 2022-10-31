Из-за утренней ракетной атаки задерживаются поезда в Днепр

В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры есть обесточенные участки. Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение, отметили в Укрзализныце.
Сейчас с задержкой более чем на 30 минут следует поезд №81/82 Киев — Ужгород.
Также задерживаются следующие рейсы скоростных поездов:
№712 Киев — Краматорск;
№732 Киев — Днепр
Практически все остальные поезда продолжают курсировать по графику.
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