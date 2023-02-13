Из-за ревности: на Днепропетровщине мужчина убил сожительницу

Как установили полицейские, 12 февраля в 00:30 в одной из квартир города Марганец между злоумышленником и его 40-летней сожительницей возник конфликт из-за ревности.
Во время ссоры 32-летний местный житель кухонным ножом нанес женщине несколько ударов в грудь и голову. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.
Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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