Из-за ракетной атаки на Днепр 3 июля пострадали 58 человек, 21 из них до сих пор в больнице: уточненные данные

По уточненной информации, из-за вчерашней атаки на Днепр пострадали 58 человек. В больнице до сих пор 21 раненный. Трое – в тяжелом состоянии. Новые данные предоставил руководитель ОВА Сергей Лысак.
Напомним, количество погибших в результате атаки по Днепру 3 июля возросло. В больнице скончалась 60-летняя женщина, получившая ранения во время вчерашнего обстрела города. Таким образом атака унесла жизни шести человек.
Согласно распоряжению главы Днепровского городского совета Бориса Филатова сегодня, 4 июля, в Днепре объявлен День Траур. В городе запрещены развлекательные мероприятия, возле админпостроек опустят флаги. Рекомендуется вывесить Государственные Флаги с черными лентами для памяти погибших.
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