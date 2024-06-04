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Из-за ракетного удара по Днепру сгорела база, где ремонтировали авто

Сегодня 16:41
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У Дніпрі внаслідок вранішньої ворожої атаки згоріла ремонтна база.

Новости Днепра про Из-за ракетного удара по Днепру сгорела база, где ремонтировали авто

На ремонтной базе удар уничтожил четыре бокса и находившиеся внутри машины. Среди них автомобиль Chrysler, на который собрали 45 тысяч гривен. Его должны были передать в инженерное подразделение 128-й Днепровской бригады, но не успели. Также сгорели оборудование, инструменты и генераторы.

Новости Днепра про Из-за ракетного удара по Днепру сгорела база, где ремонтировали авто

Об этом рассказала основатель БО БФ «Спецподразделение Карлсон Саппот Украина» Вера Хоруженко на своей странице в Facebook.

“Я впервые в отчаянии. Проснулась от взрывов. Сегодня сгорели четыре бокса, где мы ремонтировали авто. Все машины у них и рядом. Все оборудование, инструменты, генераторы. Сгорел Крайслер, на который мы собрали 45 000грн. Он уже был почти готов, я даже собрала все, что нужно ребятам в инженерное подразделение 128 Днепровской бригады, не успела передать. Каким-то чудом уцелела Нива 230 бату. А авто морской пехоты еще не доехало!”, — написала Вера Хоруженко.

Она добавила, что к счастью люди не пострадали. Также женщина призвала людей больше помогать и объявила о продолжении сбора средств на автомобили для 73-й бригады морской пехоты.

“Люди не пострадали, потому что их просто там не было в 4.30 утра. Очередь на ремонт авто никуда не подевалась! И потому я прошу вас, мои дорогие друзья, помогать вдвое больше! Не обижайтесь, что вас заметили, а вы и так постоянно донатите, в рестораны не ходите, на море не ездите, потому что сегодня такой пост у одной женщины прочла. Ее задрали. А меня не задрали? И меня постоянно отмечают там, где идет сбор. И я реагирую. Бросаю донаты. Молча.У меня пенсия шикарная – 2980грн.! И я до сих пор работаю! Потому что надо донатить! И не ною! Потому что на своей собственной коже знаю, как это ждать звонок, или хоть какую-то весточку… Поэтому продолжаем сбор на ремонт авто для 73 бригады морской пехоты. Безвыходных ситуаций не бывает! Найдем где ремонтировать! Осталось собрать 23 500 грн!”, — написала Вера Хоруженко.

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

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Новости Днепра про Из-за ракетного удара по Днепру сгорела база, где ремонтировали автоУкраїнська Новости Днепра про Из-за ракетного удара по Днепру сгорела база, где ремонтировали автоРусский

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