Из-за проведения работ некоторые жители Днепра 25 июля останутся без света: адреса

В Днепре 25 июля на некоторых улицах будут проводить плановые работы частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом идет речь в публикации горсовета.
В этой связи с 08:00 до 20:00 будет прекращено электроснабжение домов, расположенных по адресам:
Детальнее об отключении света можно узнать в Telegram-канале ЦЭК.
Кроме того, сегодня вечером в Днепре будут применять графики ограничений потребления электроэнергии.
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