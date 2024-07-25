Из-за проведения работ некоторые жители Днепра 25 июля останутся без света: адреса

К сожалению, света будет больше не у всех жителей Днепра.

В Днепре 25 июля на некоторых улицах будут проводить плановые работы частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом идет речь в публикации горсовета.

В этой связи с 08:00 до 20:00 будет прекращено электроснабжение домов, расположенных по адресам:

ул. Автотранспортная: 5, 8А, 12, 16Г, 19, 23, 29;

ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40;

пров. Криворожский: 5-7, 9, 11, 13;

пров. Северный: 1-12, 14, 16;

проезд Шахматный: 34, 37, 38, 40, 41А, 42-47, 49-67 (нечетные).

Детальнее об отключении света можно узнать в Telegram-канале ЦЭК.

Кроме того, сегодня вечером в Днепре будут применять графики ограничений потребления электроэнергии.

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