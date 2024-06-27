Из-за потепления климата на Днепропетровщине регистрируют случаи укусов ядовитых пауков

В связи с потеплением климата в Днепропетровской области регистрируются укусы ядовитых пауков, ранее не находившихся в регионе. Об этом говорится на странице Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней в Фейсбуке.
В июле 2023 года в Центр обратилась жительница Никополя, чтобы определить видовой состав ядовитого паука каракурта.
Каракурт – ядовитый паук, черного цвета. Это всем известная «Черная вдова». Яд каракурта в несколько раз больше, чем у тарантула, а его зубы могут прокусить кожу человека.
Во время брачного сезона самки могут иметь на теле красные пятна, затем исчезающие. Укусы самки паука каракурта опасны для человека. В июне-июле (период их миграции) к первой половине сентября эти пауки наиболее опасны.
После укуса паука люди ощущают сильную боль, судороги, дрожь всего тела, резкое повышение температуры тела, нарушение работы дыхательной системы, боли в мышцах.
В Днепропетровской области появился еще один паук, которого раньше в этих краях не водилось. Речь об ангиопе, или как его еще называют – паук оса. Он индикатор глобального потепления климата, ведь до этого его можно встретить только в Крыму, а сейчас он расселился по всей Украине.
Этих пауков очень легко определить по брюшку, нарисованному черными и желтыми полосками. Самки достигают до 7 см, самцы значительно меньших размеров и не имеют яркой окраски. Паука-осу можно встретить в небольших канатах, приусадебных участках, огородах, кустах малины, смородины, крыжовника.
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