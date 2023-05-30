Из-за перебоев с электроэнергией в Днепре некоторые трамваи и троллейбусы приостановили движение

Сегодня, 30 мая, в Днепре из-за аварийного отключения электроэнергии без напряжения остались 4 тяговые подстанции.
Потому трамваи №11 и троллейбусы №2 приостановили временно движение. А троллейбусы №16, №19, №21 курсируют до площади Космической.
Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского городского совета.
Отмечается, что о возобновлении привычной работы маршрутов сообщат дополнительно.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в некоторых районах Днепра исчез свет: что известно.
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