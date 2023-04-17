Из-за паводков качество воды в Днепре и области ухудшилось: правда ли это

В последние дни Днепр и область страдают от паводков.

Так, недавно мы писали, что в Днепре затопило Мануйловский пляж.

В связи с этим в сети начали распространять информацию, что из-за паводков качество питьевой воды на Днепропетровщине ухудшилось.

Эту информацию прокомментировал Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

По его словам, причин для беспокойства нет.

Водоснабжение населения Днепропетровской области обеспечивают, в частности, предприятия облсовета, которые проводят регулярные исследования воды в лабораториях. Информация для всех жителей области, получающих воду с Аульского водовода. Качество воды на предприятии постоянно проверяется, паводковых угроз нет. Все характеристики в норме. Очистные сооружения работают без сбоев. Сохраняем спокойствие. Доверяем проверенной информации, а не слухам и домыслам в соцсетях, – написал Николай Лукашук.

Напомним, также мы писали, что в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО).

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