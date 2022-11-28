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  • Из-за отключения света в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов: подробности

Из-за отключения света в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов: подробности

Сегодня 19:51
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Сегодня, 28 ноября, в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов.

Новости Днепра про Из-за отключения света в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов: подробности

Такие изменения связаны с отключением тяговых подстанций, питающих подвижной состав городского электротранспорта со стороны облэнерго.

Следовательно, приостанавливается работа следующих троллейбусных и трамвайных маршрутов:

  • Трамвайный маршрут №1;
  • Трамвайные маршруты №7 и №17;
  • Троллейбусный маршрут №5;
  • Троллейбусный маршрут №6;
  • Троллейбусный маршрут №7;
  • Троллейбусный маршрут №10;
  • Троллейбусный маршрут №12;
  • Троллейбусный маршрут №14;
  • Троллейбусный маршрут №16;
  • Троллейбусный маршрут №19;
  • Троллейбусный маршрут №21.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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Новости Днепра про Из-за отключения света в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Из-за отключения света в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов: подробностиРусский

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