Из-за отключения света в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов: подробности

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Такие изменения связаны с отключением тяговых подстанций, питающих подвижной состав городского электротранспорта со стороны облэнерго.

Сегодня, 28 ноября, в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов.

В Днепре задержали мужчину, который хотел ограбить чужой автомобиль.

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