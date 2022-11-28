Из-за отключения света в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов: подробности

Такие изменения связаны с отключением тяговых подстанций, питающих подвижной состав городского электротранспорта со стороны облэнерго.
Следовательно, приостанавливается работа следующих троллейбусных и трамвайных маршрутов:
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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