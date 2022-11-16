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Из-за отключения света некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Сегодня 16:59
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Сегодня, 16 ноября, из-за отключения света некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Из-за отключения света некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с отключением электропитания остановлена ​​ПНС, поэтому прекращено водоснабжение:

  • просп. Богдана Хмельницкого, 2, 2а, 4, 4а;
  • просп. Орлика, 15, 15а, 17, 17а.

Водоснабжение обещают возобновить после подачи электроэнергии.

Новости Днепра про Из-за отключения света некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

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