Из-за отключения света некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с отключением электропитания остановлена ПНС, поэтому прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить после подачи электроэнергии.
Читайте также:
Автор:
В Днепре можно бесплатно стать клоуном и научиться фокусам.
В Днепре лечат троих мальчиков, отравившихся парами бензина.
На Днепр движется непогода.
В Днепре неадекватный мужчина бросается на прохожих.
Полиция опровергла фейк о российских военных в Кривом Роге
15 ноября активисты организации "Последнее поколение" (Letzte Generation) облили черной маслянистой жидкостью картину Густава Климта "Смерть и жизнь" в Музее Леопольда в Вене.
В Днепре не так много старинных зданий, которые «дожили» до наших дней в своем практически первозданном виде. Одно из них находится в центре Днепра, сотни горожан проходят мимо каждый день, но из-за блеклого цвета и обилия вывесок разглядеть старинное здание…
В Днепре можно бесплатно стать клоуном и научиться фокусам.
В Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года.
В Днепре лечат троих мальчиков, отравившихся парами бензина.
В Слобожанском несколько дней подряд неизвестный стрелял по детям из травматического пистолета.
На Днепр движется непогода.
В Днепре есть 8 неофициальных кладбищ, где люди хоронят своих домашних питомцев. Часть из них расположена на левом, а часть – на правом берегу. Все они являются нелегальными.
Вчера, 15 ноября, россия выпустила более 90 ракет по территории Украины. Это один из самых массированных обстрелов с начала полномасштабной войны.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!