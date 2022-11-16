Из-за отключения света некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Так, в связи с отключением электропитания остановлена ​​ПНС, поэтому прекращено водоснабжение:

В Днепре можно бесплатно стать клоуном и научиться фокусам.

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