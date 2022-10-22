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Из-за отключения света часть Криворожья без воды, — Вилкул

Сегодня 12:44
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Из-за веерных отключений света часть Кривого Рога и района без света. Пропала и вода.

Новости Днепра про Из-за отключения света часть Криворожья без воды, - Вилкул

Из-за аварийного отключения электроснабжения на Криворожье отключились некоторые насосные станции.

Об этом сообщает начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Для людей был организован подвоз воды. Подробности на скрине.

Новости Днепра про Из-за отключения света часть Криворожья без воды, - Вилкул

Местные сообщают, что некоторые магазины и банкоматы не работают там, где исчезло электроснабжение.

Но помним, что это временно. В Укрэнерго обещают вернуть свет, как только это будет возможно сделать

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Новости Днепра про Из-за отключения света часть Криворожья без воды, - ВилкулУкраїнська Новости Днепра про Из-за отключения света часть Криворожья без воды, - ВилкулРусский

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