Из-за обстрелов в Днепре повреждены школа, два детсада, семь админпостроек, рынок и еще пять домов

В Днепре число пострадавших возросло до 24 человек, сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В наиболее поврежденном доме продолжаются аварийно-розыскные работы.
По уточненным данным, повреждены еще 5 многоэтажек и 2 частных дома, 3 учебных заведения, 7 административных и офисных зданий, рынок, магазины и торговые павильоны, гостиница, СТО. А еще – почти полсотни авто. Разбита и инфраструктура города.
В Синельниковском районе избиты более 60 частных домов, авто. Уничтожена солнечная электростанция. Изуродованное предприятие. Там семь раненых.
К сожалению, после сегодняшнего ракетного обстрела страной-террористкой также пострадали и учебные заведения, а именно 2 детских сада и школа
В ГумДепе показали учебные заведения, где выбило более 100 окон.
Читайте также:
Автор:
Каждый житель Днепра может самостоятельно внести изменения в свои данные…
Автовокзал в Днепре частично возобновил работу.
Проспект Поля в Днепре – один из самых старых и…
Ряд электричек и пригородных поездов остановит движение.
Каждый житель Днепра может самостоятельно внести изменения в свои данные на портале ПФУ. В реестре застрахованных лиц создана персональная электронная учетная карточка с уникальным номером, где «записаны» все данные о застрахованном человеке, необходимые для вычисления и назначения страховых и пенсионных…
Автовокзал в Днепре частично возобновил работу.
Проспект Поля в Днепре – один из самых старых и самых популярных в Днепре. Сначала тут находились частные дома, а часть проспекта была самым настоящим полем, неподалеку размещался цыганский табор и рынок, потом территория стала стремительно застраиваться.
Ряд электричек и пригородных поездов остановит движение.
В Днепре 20 апреля объявили Днем траура.
Ресторан «Старая башня» недавно был признан памятником архитектуры. Уже более 10 лет здание находится в упадке. Его несколько раз пытались продать, но безуспешно.
В Днепропетровской области погибла железнодорожница.
К сожалению, это все утешительные новости в настоящее время.
В Днепре во время ракетного удара снова пострадал автовокзал.
В Днепре из-за ракетных обстрелов на Вокзальную площадь не курсирует транспорт.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!