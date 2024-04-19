Из-за обстрелов в Днепре повреждены школа, два детсада, семь админпостроек, рынок и еще пять домов

В Днепре уточнили информацию о разрушении в результате ракетного удара.

В Днепре число пострадавших возросло до 24 человек, сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В наиболее поврежденном доме продолжаются аварийно-розыскные работы.

По уточненным данным, повреждены еще 5 многоэтажек и 2 частных дома, 3 учебных заведения, 7 административных и офисных зданий, рынок, магазины и торговые павильоны, гостиница, СТО. А еще – почти полсотни авто. Разбита и инфраструктура города.

В Синельниковском районе избиты более 60 частных домов, авто. Уничтожена солнечная электростанция. Изуродованное предприятие. Там семь раненых.

К сожалению, после сегодняшнего ракетного обстрела страной-террористкой также пострадали и учебные заведения, а именно 2 детских сада и школа

В ГумДепе показали учебные заведения, где выбило более 100 окон.

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