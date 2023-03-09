Из-за обстрелов россиян ЗАЭС полностью обесточена, — Энергоатом

В настоящее время станция обесточена и перешла в режим блэкаута 6 раз за время оккупации, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС.

«Горючего для их работы остается на 10 суток. Начался обратный отсчет времени. В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира», — отметили в компании.

Кроме того, все отечественные атомные электростанции, находящиеся на подконтрольной Украине территории, разгрузили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов.