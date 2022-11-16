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Из-за обстрелов Хмельницкая АЭС остановила оба энергоблока, Ровенская – 1

Сегодня 23:02
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Вчерашние ракетные удары россии временно обесточили несколько энергоблоков на двух украинских АЭС.

Новости Днепра про Из-за обстрелов Хмельницкая АЭС остановила оба энергоблока, Ровенская – 1

В заявлении МАГАТЭ говорится:

Подключение Хмельницкой АЭС к электросети было прервано в 18:35. Из-за повреждения линий электропередачи, по которым энергия поступает на станцию, оба действующих реактора были остановлены в течение двух с половиной часов.

Хмельницкая атомная электростанция, в период повреждений, временно перешла на дизельные генераторы как резервный источник энергии.

Новости Днепра про Из-за обстрелов Хмельницкая АЭС остановила оба энергоблока, Ровенская – 1

МАГАТЭ отмечает, что еще одна атомная электростанция, также расположенная на западе Украины, – Ровенская (РАЭС) – 15 ноября днем ​​потеряла связь с одной из своих линий электропередач 750 кВ. В результате станция снизила мощность, а один из четырех ее блоков автоматически отключился.

Новости Днепра про Из-за обстрелов Хмельницкая АЭС остановила оба энергоблока, Ровенская – 1

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил:

Это было очень тревожное событие. Она показывает потенциальные риски ядерной безопасности, с которыми столкнулись все ядерные объекты Украины во время этой ужасной войны, а не только Запорожская АЭС. В то время как внешнее электроснабжение Хмельницкой АЭС теперь возобновлено, вчерашнее отключение электроэнергии ясно демонстрирует, что ситуация с ядерной безопасностью и безопасностью в Украине может внезапно ухудшиться, увеличивая риск ядерной аварийной ситуации.

Гросси также напомнил, что МАГАТЭ собирается посетить ХАЭС И РАЭС в ближайшем будущем в рамках постоянной помощи Украине в ее усилиях по поддержанию ядерной безопасности и предотвращению ядерной аварии во время конфликта.

Новости Днепра про Из-за обстрелов Хмельницкая АЭС остановила оба энергоблока, Ровенская – 1Українська Новости Днепра про Из-за обстрелов Хмельницкая АЭС остановила оба энергоблока, Ровенская – 1Русский

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