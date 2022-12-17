Из-за обесточивания задерживается ряд поездов к Днепру

Через проблеми з електрикою затримується низка потягів УЗ.

Как сообщили в Укрзализныце, по состоянию на 10:00 24 рейса Укрзализныци следуют с задержками более часа, 18 рейсов задерживаются в пределах часа. 23 поезда продолжают курсировать по графику. При этом ни один поезд дальнего сообщения не отменен.

Опаздывают также поезда в Днепр. Наибольшие задержки сейчас наблюдаются в следующих рейсах:

№37/38 Запорожье — Киев (+6 ч 21 мин);

№91/92 Харьков — Одесса (+6 часов);

№191/192 Краматорск — Одесса (+6 ч);

№3/4 Запорожье — Ужгород (+5 ч 37 мин);

№31/32 Запорожье — Перемышль (+4 часа);

№131/132 Днепр — Львов (+3 ч 43 мин);

№37/38 Киев — Запорожье (+3 ч 10 мин);

№1/2 Харьков — Ивано-Франковск (+3 ч 03 мин);

№65/66 Умань — Харьков (+2 ч 26 мин);

№119/120 Запорожье — Львов (+2 ч 20 мин);

№275/276 Киев — Запорожье (1 ч 40 мин);

Ввиду отставания поездов от графика и удобства пассажиров на маршрутах №712 Киев — Краматорск и №732 Киев — Днепр скоростные поезда Интерсити были заменены на поезда со спальными вагонами.

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