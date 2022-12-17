Из-за обесточивания задерживается ряд поездов к Днепру

Как сообщили в Укрзализныце, по состоянию на 10:00 24 рейса Укрзализныци следуют с задержками более часа, 18 рейсов задерживаются в пределах часа. 23 поезда продолжают курсировать по графику. При этом ни один поезд дальнего сообщения не отменен.
Опаздывают также поезда в Днепр. Наибольшие задержки сейчас наблюдаются в следующих рейсах:
№37/38 Запорожье — Киев (+6 ч 21 мин);
№91/92 Харьков — Одесса (+6 часов);
№191/192 Краматорск — Одесса (+6 ч);
№3/4 Запорожье — Ужгород (+5 ч 37 мин);
№31/32 Запорожье — Перемышль (+4 часа);
№131/132 Днепр — Львов (+3 ч 43 мин);
№37/38 Киев — Запорожье (+3 ч 10 мин);
№1/2 Харьков — Ивано-Франковск (+3 ч 03 мин);
№65/66 Умань — Харьков (+2 ч 26 мин);
№119/120 Запорожье — Львов (+2 ч 20 мин);
№275/276 Киев — Запорожье (1 ч 40 мин);
Ввиду отставания поездов от графика и удобства пассажиров на маршрутах №712 Киев — Краматорск и №732 Киев — Днепр скоростные поезда Интерсити были заменены на поезда со спальными вагонами.
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