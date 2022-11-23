Из-за обесточивания поезда Укрзализныци в Днепре и области курсируют с задержкой

Из-за отключения света задерживаются поезда.

В Укрзализныце сообщили о задержках поездов из-за обесточивания. Есть проблемы на участках в Днепре, Киеве и Николаеве.

В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру имеем обесточенные участки в столице, Днепре, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. Отправка ближайших поездов возможна с задержкой, задействованы резервные тепловозы. Просим пассажиров находиться в укрытиях непосредственно к посадке на поезд. Посадка продолжается в безопасном режиме через подземные переходы. Сохраняем спокойствие и продолжаем движение.

Напомним, в области введены аварийные отключения света. Предварительно, его может не быть сутки.

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