Из-за ночных прилетов отныне не работает отдел Миграционной службы в Кривом Роге

В ночь на 14 июля Кривой Рог пережил атаку беспилотниками.

Во время атаки пострадало здание, где находиться один из отделов Миграционной службы.

Об этом сообщили на Facebook-странице Миграционной службы в Днепропетровской области.

С сегодняшнего дня, 14 июля, и в ближайшее время не осуществляется прием посетителей в Саксаганском отделе Миграционной службы в Кривом Роге. Как отметили представители учреждения, они устраняют последствия прилетов вражеских беспилотников.

Люди, зарегистрировавшиеся в электронной очереди в этом отделе, смогут получить услуги в любом другом подразделении службы.

О возобновлении работы отдела известят дополнительно. О масштабах разрушений не уточняется.

Напомним, в Кривом Роге беспилотники атаковали коммунальное и транспортное предприятие. Силам ПВО удалось уничтожить 6 вражеских БПЛа.

Как сообщил Александр Вилкул, на территории коммунального предприятия уничтожено одно админздание, бокс для хранения техники, 7 единиц автотранспорта, повреждены 3 административных здания.

Также попадание в одноэтажное административное здание и боксы для хранения техники. По состоянию на 16:00 в полицию поступило более 100 обращений от граждан относительно повреждения имущества.

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