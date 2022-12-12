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Из-за дождей в Днепре затопило частный дом

Сегодня 08:00
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Спасателям пришлось откачивать воду, чтобы жители могли свободно передвигаться.

Новости Днепра про Из-за дождей в Днепре затопило частный дом

В воскресенье, 11 декабря, в Службу спасения обратились люди с сообщением, что на улице Семипалатинская Амур-Нижнеднепровского района Днепра из-за продолжительных дождей подтопило частную территорию и жилой дом.
По вызову были направлены днепровские спасатели.

Уже на месте ГСЧСники установили, что в жилом доме уровень подтопления составляет 5 см на площади 6 кв. м. По территории двора – там глубина воды достигала 35 см на общей площади 50 кв. м.

Спасатели с помощью мотопомпы откачали с подтопленной территории около 300 кубометров воды.

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Новости Днепра про Из-за дождей в Днепре затопило частный домРусский

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