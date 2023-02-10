Из — за аварийных работ в Днепре есть проблемы с водоснабжением : адреса

В Днепре из-за аварийных работ на ул. 20-летия Победы и на ул. Яна Гуса отсутствует вода.

Аварийная бригада КП «Днепрводоканал» будет неустанно работать до полного устранения повреждения на ул. 20-летия Победы, 34. Временно прекращено водоснабжение на ул. 20-летия Победы, 41-57 и ул. Немировича Данченко, 60-64. Водоснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ.

Сегодня коммунальщики продолжают ремонтные работы по ликвидации аварии на водоводе по ул. Яна Гуса, 36. Без водоснабжения находятся дома №1-50 по этой улице.

Сейчас там идет замена более 150 метров трубы на участке со сложными грунтами. Вместо старых и ржавых труб коммунальщики прокладывают современные полиэтиленовые трубы.

На время проведения ремонтных работ по ул. Яна Гуса в специально отведенном месте, люди могут набрать воду для своих нужд.

За прошедшие сутки, 9 февраля, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 33 засора на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 22 повреждения на сетях водоснабжения. Самые серьезные из них:

ул. Суворова;

ул. Докучаева;

ул. Набережная Заводская;

ул. Канатная.

На 6 утра проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все насосные станции работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.

По заданию городского головы Бориса Филатова, все коммунальные службы Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут быстро и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.

Также в Днепре в обычном режиме работают объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом обеспечены все дома, обслуживающие котельные и теплораспределительные пункты этих КП.

Все районные, квартальные и домовые котельные, а также тепло-распределительные пункты КП «Теплоэнерго» в работе. Теплоснабжение днепрянам обеспечено в полном объеме.

Обесточение объектов теплоснабжения в Днепре не зафиксировано.

Кроме того, в Днепре в течение дня действуют стабилизационные графики отключения света. Они позволяют выключать электроэнергию в городе согласно почасовым графикам.

Стабилизационные графики будут действовать, пока наша область не превысит выделенные «Укрэнерго» лимиты. При чрезмерном потреблении электроэнергии будут введены экстренные отключения.

Узнать, когда по графику у вас должен выключить свет, можно по ссылкам:

абонентам ДТЭК – https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns

абонентам ЦЭК – https://cek.dp.ua/index.php/nashi-novyny/754-timchasovi-grafiki-pogodinnikh-vidklyuchen.html

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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