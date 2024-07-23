Из-за аварийных работ в Днепре 23 июля отключат воду на некоторых улицах: адреса

По информации, указанной в публикации на портале горсовета, во вторник, 23 июля, в Днепре будут проводить аварийные работы. В этой связи будет прекращено водоснабжение домов, расположенных по адресам:
Также в КП «Днепропроводоканал» сообщили о снижении давления на улице Науки, 100-124. Ремонтные работы по восстановлению будут также проводиться сегодня.
Кроме этого, из-за отключения света по состоянию на 09:00 снижено давление подачи воды в домах расположенных по адресам:
Нормативное давление возобновится после подачи электроснабжения.
Напомним, в Днепре 23 июля используются графики отключений света.
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