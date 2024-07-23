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Из-за аварийных работ в Днепре 23 июля отключат воду на некоторых улицах: адреса

Сегодня 09:00
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Сегодня некоторые горожане останутся без водоснабжения.

Новости Днепра про Из-за аварийных работ в Днепре 23 июля отключат воду на некоторых улицах: адреса

По информации, указанной в публикации на портале горсовета, во вторник, 23 июля, в Днепре будут проводить аварийные работы. В этой связи будет прекращено водоснабжение домов, расположенных по адресам:

  • ул. М.Грушевского, 29, 29-А;
  • ул. Яна Гуса, 2-68.

Также в КП «Днепропроводоканал» сообщили о снижении давления на улице Науки, 100-124. Ремонтные работы по восстановлению будут также проводиться сегодня.

Кроме этого, из-за отключения света по состоянию на 09:00 снижено давление подачи воды в домах расположенных по адресам:

  • ул. Краснопольская, 4, 4-А;
  • ул. Станокстроителей, 3;
  • ул. Братьев Воробьев, 36,38,47,49, 51,51-А, 66;
  • ул. Профессора Герасюты, 1, 14;
  • ул. Рабочая, 69, 71, 73, 75, 75-А, 77, 152,154,158,160162, 164, 166-А, 166-Б;
  • ул. Надежды Алексеенко, 104, 104-А, 108;
  • ул. Артиллерийская, 46;
  • ул. Национальной Гвардии,17,19;
  • ул. Автодоровская,1-А;
  • проспект Дмитрия Яворницкого, 58;
  • ул. Старочумацко,13;
  • ул. Батумская, 2-7;
  • ул. Петра Яцыка, 6;
  • ул. Холодильная, 2;
  • проспект Слобожанский, 95-145;
  • ул. Галины Мазепы, 2;
  • ул. Владимира Антоновича, 4;
  • проспект Александра Поля, 13;
  • проспект Леси Украинки, 13, 15;
  • ул. Янгеля, 21, 22;
  • ул. Строителей, 15-А, 19, 19-А.
  • ул. Березинская, 23, 23-А, 25, 27, 27-А;
  • ул. Михаила Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
  • переулок Крушельницкой, 1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10;
  • ул. Терещенковская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
  • Донецкое шоссе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126.

Нормативное давление возобновится после подачи электроснабжения.

Напомним, в Днепре 23 июля используются графики отключений света.

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Новости Днепра про Из-за аварийных работ в Днепре 23 июля отключат воду на некоторых улицах: адресаУкраїнська Новости Днепра про Из-за аварийных работ в Днепре 23 июля отключат воду на некоторых улицах: адресаРусский

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