Из-за аварийных работ в Днепре 23 июля отключат воду на некоторых улицах: адреса

Сегодня некоторые горожане останутся без водоснабжения.

По информации, указанной в публикации на портале горсовета, во вторник, 23 июля, в Днепре будут проводить аварийные работы. В этой связи будет прекращено водоснабжение домов, расположенных по адресам:

ул. М.Грушевского, 29, 29-А;

ул. Яна Гуса, 2-68.

Также в КП «Днепропроводоканал» сообщили о снижении давления на улице Науки, 100-124. Ремонтные работы по восстановлению будут также проводиться сегодня.

Кроме этого, из-за отключения света по состоянию на 09:00 снижено давление подачи воды в домах расположенных по адресам:

ул. Краснопольская, 4, 4-А;

ул. Станокстроителей, 3;

ул. Братьев Воробьев, 36,38,47,49, 51,51-А, 66;

ул. Профессора Герасюты, 1, 14;

ул. Рабочая, 69, 71, 73, 75, 75-А, 77, 152,154,158,160162, 164, 166-А, 166-Б;

ул. Надежды Алексеенко, 104, 104-А, 108;

ул. Артиллерийская, 46;

ул. Национальной Гвардии,17,19;

ул. Автодоровская,1-А;

проспект Дмитрия Яворницкого, 58;

ул. Старочумацко,13;

ул. Батумская, 2-7;

ул. Петра Яцыка, 6;

ул. Холодильная, 2;

проспект Слобожанский, 95-145;

ул. Галины Мазепы, 2;

ул. Владимира Антоновича, 4;

проспект Александра Поля, 13;

проспект Леси Украинки, 13, 15;

ул. Янгеля, 21, 22;

ул. Строителей, 15-А, 19, 19-А.

ул. Березинская, 23, 23-А, 25, 27, 27-А;

ул. Михаила Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

переулок Крушельницкой, 1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10;

ул. Терещенковская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Донецкое шоссе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126.

Нормативное давление возобновится после подачи электроснабжения.

Напомним, в Днепре 23 июля используются графики отключений света.

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