Из травы торчат ноги в Z-ботинках: в Днепре на Канатной появилась ироническая инсталляция (ФОТО)

В Днепре на Канатной появилась необычная инсталляция: чучело в виде торчащих из земли мужских ног (на то, что это ноги, указывают брюки и ботинки).
Фото опубликовали местные ТГ-каналы.
В подписи под фото говорится, что это напоминание для россиян о том, где их место – в земле.
Интересно, что из-под туловища торчит черный пакет – таким образом зрители могут додумать, где верхняя часть.
Кто автор этого «шедевра» – неизвестно.
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