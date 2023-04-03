Из травы торчат ноги в Z-ботинках: в Днепре на Канатной появилась ироническая инсталляция (ФОТО)

Интересно получилось.

В Днепре на Канатной появилась необычная инсталляция: чучело в виде торчащих из земли мужских ног (на то, что это ноги, указывают брюки и ботинки).

Фото опубликовали местные ТГ-каналы.

В подписи под фото говорится, что это напоминание для россиян о том, где их место – в земле.

Интересно, что из-под туловища торчит черный пакет – таким образом зрители могут додумать, где верхняя часть.

Кто автор этого «шедевра» – неизвестно.

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