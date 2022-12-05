Из соли, риса и цветочного вазона: как сделать обогреватель и грелку на случай отключения тепла в Днепре

В домах жителей Днепра во время отключений электроэнергии может пропадать и отопление. Как не замерзнуть пока нет света и при этом использовать подручные средства для обогрева – разбирались журналисты dnepr.info.

Теплая вода

Первое и самое простое, что можно сделать – это нагреть воду и залить ее во фляги, положить их в ноги или взять с собой под одело, если ложитесь спать. Но этот метод доступен лишь тем, кто живет в домах с газовыми печками и при отключении света и тепла у них есть возможность нагреть воду.

Соляная грелка

При включении электрики в котельной вода не сразу нагревается, поэтому, когда появится свет в квартире может быть какое-то время холодно. Когда есть свет, но батареи холодные — можно сделать грелку из соли или крупы. После их по-прежнему можно будет использовать в пищу. Для того, чтоб сделать мини-обогреватель понадобится наволочка или хлопковый мешочек. Размер – как будет удобно. Насыпав в мешочек крупу, его нужно крепко завязать, чтобы ничего не просыпалось, а затем нагреть около 30 секунд в микроволновке, а потом, как и в случае с бутылкой и горячей водой – либо положить в ноги, либо под одеяло или в плед.

Вместо микроволновки можно использовать духовку. В таком случае греть мешочек с наполнителем нужно минут 10 при температуре около 100 градусов.

Свечной обогреватель

Также можно сделать обогревать из свечи и цветочного горшка. Вазон при этом должен быть из глины или другой керамики, а не пластика. Понадобится три горшка разного диаметра, большой металлический болт с шайбами и гайками. Горшки нужно вставить один в другой.

При этом, через имеющиеся в их дне отверстия вазоны соединяются болтом, на который нанизано множество шайб и гаек.

Конструкцию нужно установить над свечой. Горшки выполняют роль радиатора, а стержень – нагревательного элемента в нем. Чтобы самодельный обогреватель как следует разогрелся понадобится не менее 3-х часов.

По словам его изобретателя, американца Дойла Досса, такая конструкция может повысить температуру в комнате на 20 кв.м. на 2-3 градуса. Поэтому, возможно придется сделать несколько обогревателей.

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