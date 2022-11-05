Из российского плена вернули пятерых нацгвардейцев из Кривого Рога

3 ноября из российского плена вернули 107 украинских защитников. Как оказалось, среди них было пять наших земляков.
Сообщество криворожских защитников Мариуполя сообщило о возвращении пяти криворожцев домой. Это нацгвардейцы Владислав Печаткин, Вадим Илько, Сергей Убийко, Анатолий Васильченко и Дмитрий Дяченко, пишет местное издание «Кривбассити».
В настоящее время воины находятся в Запорожье, затем поедут в Киев. В Кривой Рог они вернутся только после медицинского осмотра.
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Яна Юхименко
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