Из-под завалов поврежденного дроном дома в Днепре достали тело мужчины

Спасатели достали тело мужчины из-под завалов поврежденного дроном дома в Днепре.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Этой ночью его убили россияне, когда он просто отдыхал в своей квартире. Искренние соболезнования близким, — написал он.
Поиски женщины, которая вероятно была дома во время удара, продолжаются.
Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Днепр беспилотниками. Вражеский дрон попал в девятиэтажный дом в АНД районе. Некоторые квартиры на верхних этажах разрушены полностью, некоторые — сильно повреждены. К сожалению, 8 человек получили травмы, двое из них — до сих пор в больнице. Также в Днепре вражеские дроны поразили резервуары с топливом.
Также мы писали, что патрульные показали первые минуты после удара по дому в АНД районе Днепра.
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