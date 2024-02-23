Из-под завалов поврежденного дроном дома в Днепре достали тело мужчины

Поиски женщины продолжаются!

Спасатели достали тело мужчины из-под завалов поврежденного дроном дома в Днепре.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Этой ночью его убили россияне, когда он просто отдыхал в своей квартире. Искренние соболезнования близким, — написал он.

Поиски женщины, которая вероятно была дома во время удара, продолжаются.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Днепр беспилотниками. Вражеский дрон попал в девятиэтажный дом в АНД районе. Некоторые квартиры на верхних этажах разрушены полностью, некоторые — сильно повреждены. К сожалению, 8 человек получили травмы, двое из них — до сих пор в больнице. Также в Днепре вражеские дроны поразили резервуары с топливом.

Также мы писали, что патрульные показали первые минуты после удара по дому в АНД районе Днепра.

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