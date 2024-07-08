Из-под завалов Охматдета достали двоих детей и их маму

Советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации рассказала в эфире телемарафона об ударе по детской больнице Охматдет. Из-под завалов достали бездыханную 9-летнюю девочку, 11-летнего мальчика и их маму.
Всего в результате атаки на Киев известно о 27 погибших, среди которых трое детей, сообщили в КМВА.
Ранее руководитель ОВА Сергей Лысак сообщил, что первые минуты после трагедии медицинские работники заявили, что готовы принять детей из Охматдета в своей областной больнице. Там для этого есть все необходимое. Лучшие днепровские врачи сделают возможное и невозможное, чтобы пережитый ужас не помешал выздоровлению.
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