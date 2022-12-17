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Из-под завалов дома в Кривом Роге извлекли тело полуторагодовалого мальчика

Сегодня 08:33
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16 декабря россияне убили в Кривом Роге 4 человека.

Новости Днепра про Из-под завалов дома в Кривом Роге извлекли тело полуторагодовалого мальчика

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, в Кривом Роге закончились поиски полуторагодовалого ребенка, который еще оставался под завалами разрушенного ракетой дома. После полуночи спасатели получили тело мальчика. Таким образом, вчерашняя атака унесла жизни четырех человек — 64-летней женщины и молодых супругов с маленьким сыном.

13 человек получили ранения, среди них 4 детей.

Напомним, утром 17 декабря во время массовой атаки одна из ракет попала в трехэтажный дом. Предварительно это была Х-101. В результате попадания обрушился один из подъездов.

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