Из плена вернулся нацгвардеец из Кривого Рога, защищавший Мариуполь

Вчера, 25 июня, в Украину вернулись 90 защитников, заключенных РФ. Среди освобожденных из плена нацгвардеец Виталий Сенченко из Кривого Рога.
Военный защищал аэропорт Мариуполя, а в апреле 2022 года плыл через морской залив, чтобы попасть на «Азовсталь». Мужчина попал в плен при выходе из территории комбината.
Два года и 36 дней Виталий провел в тюремных застенках РФ после выхода из Мариуполя.
Виталий — сын Оксаны Латанской, основавшей ОО «Стальная Гвардия», помогающей военнослужащим. Женщина увидела сына среди освобождённых пленником 26 июня и, говорит, едет на рассвете к нему.
Всего 18 защитников из Днепропетровщины вернули из российского плена во время вчерашнего обмена, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.
Это жители Криворожского, Синельниковского, Новомосковского и Днепровского районов. Среди них – нацгвардейцы, бойцы сухопутных войск ВСУ, пограничник.
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