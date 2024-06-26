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Из плена вернулся нацгвардеец из Кривого Рога, защищавший Мариуполь

Сегодня 10:33
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Домой из плена России возвращается криворожец Виталий Сенченко - защитник "Азовстали".

Новости Днепра про Из плена вернулся нацгвардеец из Кривого Рога, защищавший Мариуполь

Вчера, 25 июня, в Украину вернулись 90 защитников, заключенных РФ. Среди освобожденных из плена нацгвардеец Виталий Сенченко из Кривого Рога.

Военный защищал аэропорт Мариуполя, а в апреле 2022 года плыл через морской залив, чтобы попасть на «Азовсталь». Мужчина попал в плен при выходе из территории комбината.

Два года и 36 дней Виталий провел в тюремных застенках РФ после выхода из Мариуполя.

Виталий — сын Оксаны Латанской, основавшей ОО «Стальная Гвардия», помогающей военнослужащим. Женщина увидела сына среди освобождённых пленником 26 июня и, говорит, едет на рассвете к нему.

Новости Днепра про Из плена вернулся нацгвардеец из Кривого Рога, защищавший Мариуполь

Всего 18 защитников из Днепропетровщины вернули из российского плена во время вчерашнего обмена, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Это жители Криворожского, Синельниковского, Новомосковского и Днепровского районов. Среди них – нацгвардейцы, бойцы сухопутных войск ВСУ, пограничник.

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