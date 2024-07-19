Из окон выпрыгивают коты: в Днепре на Поля пылает квартира, дым виден на весь квартал (ВИДЕО)

В Днепре на Поля сильно горит одна из квартир.

В пятницу, 19 июля, на проспекте Александра Поля, 100 в одной из квартир произошел пожар. Дым из охваченной огнем квартиры виден на весь квартал. Известно, что горит дом на последнем этаже пятиэтажки.

Из окон пылающей квартиры выпрыгивают кошки, сообщают очевидцы.

Животные сначала вылезли на подоконник соседних квартир, а затем прыгнули вниз. Неравнодушные прохожие накормили и напоили котиков.

На пожаре на проспекте Поля работают спасатели.

Пока информация о пострадавших отсутствует.

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