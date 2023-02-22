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Из них 18 мальчиков: в Днепре за прошедшие сутки на свет появились 22 ребенка

Сегодня 12:37
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Только 4 девочки и аж 18 мальчиков.

Новости Днепра про Из них 18 мальчиков: в Днепре за прошедшие сутки на свет появились 22 ребенка

Днепр вопреки войне и всем трудностям продолжает жить: горожане работают и поддерживают экономику страны и ВСУ, женятся и рожают детей.

Так, только за минувшие сутки в Днепре на свет появилось 22 ребенка.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Из них 4 девочки и 18 мальчиков. Троих детей родили женщины-переселенки.

Желаем здоровья и мира младенцам и их мамочкам.

Выстоим и победим. Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали, что в ГСЧС показали, как выглядят горы в Карпатах после 5-дневного шторма (ФОТО).

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