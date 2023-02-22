Из них 18 мальчиков: в Днепре за прошедшие сутки на свет появились 22 ребенка

Днепр вопреки войне и всем трудностям продолжает жить: горожане работают и поддерживают экономику страны и ВСУ, женятся и рожают детей.
Так, только за минувшие сутки в Днепре на свет появилось 22 ребенка.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Из них 4 девочки и 18 мальчиков. Троих детей родили женщины-переселенки.
Желаем здоровья и мира младенцам и их мамочкам.
Выстоим и победим. Слава Украине!
Напомним, ранее мы писали, что в ГСЧС показали, как выглядят горы в Карпатах после 5-дневного шторма (ФОТО).
Читайте также:
Автор:
Многие известные и до сих пор знаковые здания города были…
В Днепре показали дом, зажатый между небоскребами.
В Чечелевском районе Днепра задержан водитель ВАЗ с поддельными правами.
Эту находку обнаружили днепровские активисты и историки.
Многие известные и до сих пор знаковые здания города были возведены еще в начале прошлого века. Часть из них продолжает «рассказывать» горожанам истории – свои и Днепра, а части уже не существует. В разное время формированием внешнего вида Днепра занимались…
В Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи будки, где жили бездомные животные.
Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, изменились ли его прогнозы по окончании войны и когда наступит переломный момент.
Поздравляем Марию!
В Днепре показали дом, зажатый между небоскребами.
Сегодня, 22 февраля, в 07:44 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Центральной села Новоивановка Никопольского района.
В Чечелевском районе Днепра задержан водитель ВАЗ с поддельными правами.
Эту находку обнаружили днепровские активисты и историки.
Российские оккупанты усилили насильственную паспортизацию в захваченной части Херсонской области.
В Днепре спасатели вытащили с балкона многоэтажки более 100 летучих мышей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!