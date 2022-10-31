Из картона, картошки и мыла: как сделать свечи своими руками (ИНСТРУКЦИЯ)

Сегодняшнее утро в Днепре и по всей Украине началось с ракетных обстрелов и объявления о энергетической тревоги для региона. Враг бьет по критической инфраструктуре, поэтому в городе возможны отключения света. В магазинах же найти свечку стало настоящим квестом –в продаже остались только ароматические и дорогостоящие «огоньки». Журналисты dnepr.info собрали несколько советов, как сделать свечку из подручных материалов, быстро и не дорого.

В банке

Для свечи нам понадобится жестяная банка из-под пива или напитка, вата и подсолнечное масло. Первое – у банки нужно обрезать донышко, но при этом оставить жестяной «язычок». Его следует свернуть и в изгибе закрепить кусочек ваты. Это будет наш фитиль. Налив в банку масло нужно немного пропитать им вату, затем отжать «фитиль» и поджечь. Свеча готова.

В качестве альтернативы банки подойдет даже тарелка или любая керамическая емкость. Главное в таком случае поставить вату-фитиль вертикально.

Из мыла

На крупной терке нужно натереть кусок мыла и расплавить стружку в теплой воде, а после – добавьте туда большое количество укуса и дайте «настойке» остыть.

По мере охлаждения вы увидите, как на поверхности воды с мылом и уксусом появляется «корочка». Это жирные кислоты с мыла.

Их нужно собрать, растопить и залить в форму и вставить фитиль. Затем подождать пока свеча застынет и достать из формы. В качестве фитиля подойдет толстая нитка, пропитанная маслом или деревянная зубочистка, также «вымоченная» в масле.

Из овощей

Также можно сделать свечку из картошки. Для этого нужно взять клубень нужного размера сделать в нем вырез с углублением, как будто собираетесь ее начинять чем-то и воткнуть в середину несколько спичек- это заменит фитиль, а углубление залить подсолнечным маслом.

Любопытно, что мощность пламени можно регулировать – сила света зависит от количества спичек-фителей.

Окопная свеча

Для того, чтобы сделать такой вид свечи понадобится любая металлическая консервная банка, картон и гофрокартон, а также парафин. Полоски из гофрокартона нужно скрутить в рулетик так, чтобы он полностью заполнил объем жестянки. Из обычного картона нужно вырезать полоску и вставить ее в гофрированную «скрутку» — это будет фитиль. Длина его зависит от высоты свечи. Над банкой он должен возвышаться где-то на 1,5 см. После этого парафин нужно натереть на терке, растопить на водяной бане и залить в банку с картоном, заполнив ее до края картонного наполнителя.

Через 2 часа свеча будет готова. Срок ее службы – 8 часов.

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