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  • Из фетра, лозы и тесьмы: ТОП-10 необычных елок, которые можно купить в Днепре (ФОТО)

Из фетра, лозы и тесьмы: ТОП-10 необычных елок, которые можно купить в Днепре (ФОТО)

Сегодня 17:22
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Помимо «живых» и искусственных елок в Днепре можно купить новогодние деревья из фетра, сизаля, пластика, дерева и других необычных материалов. Журналисты dnepr.info собрали подборку самых необычных елок на продажу в Днепре.

Новости Днепра про Из фетра, лозы и тесьмы: ТОП-10 необычных елок, которые можно купить в Днепре (ФОТО)

Небольшая елочка ручной работы из различных тканей и с «ножками» обойдется в 399 грн.  «Высота» дерева – 40 см. Выглядит весьма необычны, на ней есть новогодние шары, бусы и даже шишки. При желании елка может иметь не традиционный, зеленый, а любой другой цвет.

Новости Днепра про Из фетра, лозы и тесьмы: ТОП-10 необычных елок, которые можно купить в Днепре (ФОТО)

Деревянная елка в виде треугольника и без украшений обойдется в 90 грн. При этом, высота «дерева» будет 60 см. Если нужно выше – просят дороже, за метр нужно будет отдать 250-300 грн. Чтобы елку покрасили – нужно доплатить еще 30-60 грн.

Новости Днепра про Из фетра, лозы и тесьмы: ТОП-10 необычных елок, которые можно купить в Днепре (ФОТО)

Для тех, кто себе не представляет елки без украшений, пусть она и будет деревянная, также есть варианты. Например, за «дерево» в те же 63 см высотой, но уже с новогодними шариками и гирляндами нужно отдать 250 грн. «Треугольник» в два раза меньше обойдется в 150 грн. Материал, из которого сделана «елка» — сосна.

Новости Днепра про Из фетра, лозы и тесьмы: ТОП-10 необычных елок, которые можно купить в Днепре (ФОТО)

Такая же треугольная елка, но высотой в 140 см, сделанная из фанеры и украшенная гирляндой с LED-подсветкой обойдется в 1500 грн.

Новости Днепра про Из фетра, лозы и тесьмы: ТОП-10 необычных елок, которые можно купить в Днепре (ФОТО)

Елка, по форме похожая на настоящую маленькую сосну, но при этом вырезанная из бука обойдется в 100 грн. На ней нет украшений, она непривычного бежевого «цвета», а высота изделия всего 14 см.

Новости Днепра про Из фетра, лозы и тесьмы: ТОП-10 необычных елок, которые можно купить в Днепре (ФОТО)

Елка из тесьмы высотой в 20 см обойдется всего 20 грн. Декорирована бисером и тканью, которые имитируют новогодние игрушки.

Новости Днепра про Из фетра, лозы и тесьмы: ТОП-10 необычных елок, которые можно купить в Днепре (ФОТО)

Елка-топиарий из сизаля с бусинками-игрушками, бантиками и новогодним шаром обойдется 250 грн. Высота «дерева» около 55 см.

Новости Днепра про Из фетра, лозы и тесьмы: ТОП-10 необычных елок, которые можно купить в Днепре (ФОТО)

Елка из фетра с игрушками на липучках стоит 287 грн. «Производитель» позиционирует изделие как елку для детей, которую можно прикрепить на стену в комнате и украшать вместе с ребенком. Высота «елки» 95 см. В комплекте идет 26 игрушек из того же материала, что и новогоднее «дерево».

Новости Днепра про Из фетра, лозы и тесьмы: ТОП-10 необычных елок, которые можно купить в Днепре (ФОТО)

Маленькая декоративная елка из виноградной лозы, украшенная сухофруктами, желудями и листьями обойдется в 600 грн. Разместить ее можно только на столе, так как высота изделия около 30 см.

Новости Днепра про Из фетра, лозы и тесьмы: ТОП-10 необычных елок, которые можно купить в Днепре (ФОТО)

В продаже можно найти не только праздничную, но и практичную елку-подушку. Внутри холофайбер, высота изделия почти 40 см, подушка расшита бантами, символизирующими украшения. Стоит такое «новогоднее дерево» 450 грн.

Новости Днепра про Из фетра, лозы и тесьмы: ТОП-10 необычных елок, которые можно купить в Днепре (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Из фетра, лозы и тесьмы: ТОП-10 необычных елок, которые можно купить в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Из фетра, лозы и тесьмы: ТОП-10 необычных елок, которые можно купить в Днепре (ФОТО)Русский

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