Из Днепра вытащили тело парня, который упал в реку из-за обрыва канатной дороги в Киеве

Работники полиции совместно со спасателями утром 22 июля обнаружили тело парня, упавшего в воду в результате обрыва троса канатной дороги через Днепр. Об этом сообщили в ГСЧС Киева.
Правоохранители получили информацию о несчастном случае в 13:42 21 июля. Очевидцы сначала сообщали, что в воду с канатной дороги сорвалась девушка, но со временем выяснилось, что это был 20-летний парень. Водолазы-спасатели начали поисковую операцию в 13.56.
Более 7 часов спасатели искали тело в реке. С наступлением сумерек поисковую операцию пришлось поставить на паузу. И вот утром на следующий день погибшего удалось обнаружить.
Правоохранители начали уголовное производство из-за нарушения правил безопасности и служебной халатности, повлекшей гибель человека.
Ранее СМИ сообщали, что якобы канатную дорогу хотели закрыть из-за неудовлетворительного состояния и нарушения правил безопасности, но тогда суд разрешил продолжить ее работу.
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