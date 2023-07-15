Июнь этого года стал самым жарким за последние 174 года

Июнь-2023 стал самым жарким июнем за последние 174 года.

Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Средняя температура воздуха в прошлом месяце была на 1,05 градуса Цельсия выше среднего показателя.

По прогнозу NOAA, 2023 год, вероятно, окажется среди самых жарких в истории наблюдений. По расчетам климатологов, вероятность, что нынешний год войдет в ТОП-10 самых жарких, составляет 97%.

Что касается этого месяца, то по данным платформы Climate Reanalyzer, 4 июля стало самым жарким днем ​​на Земле по крайней мере за 44 года.

Напомним, ранее мы писали, что Днепр накроет антициклон Fee: в город снова придет адская жара.

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