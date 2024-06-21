Ивана –Купала 2024: новая дата праздника, традиции и что обязательно нужно сделать

В ночь с 23 на 24 июня отмечается праздник Ивана Купалы. Наши предки покланялись богу Купала, который был покровителем плодоношения и цветения, отмечали его в день летнего солнцестояния. Но после принятия христианства у праздника появилось новое «название» - в честь святого Иоанна Крестителя, но языческие корни в нем остались.

Журналисты dnepr.info узнали о традициях праздника Купалы, почему его дата все время менялась и что обязательно нужно сделать в этот день.

Когда отмечаем

Известно, что праздник Ивана Купала отмечали еще с VI ст. н.э. После принятия христианства праздник стали понемногу замещать церковным – рождеством Иоанна Крестителя. В XVIII языческие традиции церковь пыталась запретить и частично это удалось – в начале ХХ века языческие обряды стали исчезать, но часть традиций сохранилось.

С принятием юлианского календаря дата празднования Ивана Купала сдвинулась на неделю и отмечать его стали 6 июля. Но после перехода на новоюлианский календарь, Рождество Иоанна Крестителя сместилось на 13 дней, а с ним и праздник Ивана Купалы. Таким образом, в 2024 году праздник будем отмечать по-новому, в ночь с 23 на 24 июня.

Традиции Ивана Купала

Главная традиция праздника – ночные народные гуляния и купания. Главный ритуал и традиция дня – купание в водоемах или банях. Принимать водные процедуры обязательно нужно было до захода солнца. Также нужно было умываться росой — люди верили, что в праздничную ночь она становится чудодейственной и тому, кто умоется эта процедура обещает здоровье в течение года.

В ночь на Ивана Купала ходили собирать разные травы, которые сушили и потом окуривали дома, делали чай. Считалось, что собранная на праздник трава помогает быстрее прогнать болезни. Дом украшали разными травами, так, на подоконники ставили крапиву – она отгоняла ведьм и злых духов от дома. Сбор трав всегда проводили у леса, ходить в лес на праздник запрещалось, так как там могла быть нечисть.

Что нельзя делать на праздник

На Ивана Купала нельзя было ходить в лес и спать. К тем, кто лежит на кровати могла наглянуть нечисть, также запрещено было купаться – русалки могли утянуть на дно. Запрещалось давать деньги в долг. Наши предки верили, что это могло сулить проблемы с деньгами тому, кто одалживает. Нельзя было отдавать вещи или поднимать с земли деньги – это все могло привлечь неприятности в дом.

Легенда про папоротник

С праздником Ивана Купала связана легенда про папоротник. Считается, что в ночь праздника он расцветает и тот, кто найдет цветок найдет и клад, его ждет богатство и счастье. Цветок нужно найти обязательно в лесу, а поскольку в праздник ночью запрещалось ходить в лес, то на его поиск отправлялись самые смелые. Наши предки верили, что папоротник охраняет нечисть, поэтому не каждый может его найти.

Гадания на Ивана Купала

Многие считают, что прыгание в ночь на Купала через костер – это сродни развлечениям, и является частью ритуала или гуляний. Но на самом деле наши предки верили, что тот, кто прыгнет через костер выше всех, тот будет весь год счастливый. Парам, прыгнувшим через костер и не разомкнувших при этом рук, это обещает крепкий брак.

С помощью венков из цветов девушки гадали на суженых. Они пускали венок на воду и в какую сторону он плыл – в той стороне она найдет и своего суженого. Если венок уплыл очень далеко – замуж она выйдет скоро, а жить она будет долго. Если венок утонул –замуж в этом году она не выйдет. Крутящийся на месте венок «говорил», что замужество нужно отложить до следующего года.

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