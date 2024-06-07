Юниорки из Днепропетровщины выиграли чемпионат Европы по стрельбе

Об этом сообщили в НОК Украины в Днепропетровской области.
В составе трио среди юниоров в упражнении МП-5 золотыми призерками стали: Вилена Бевз из Кривого Рога и днепрянка Юлия Диденко.
В матче за «золото» в стрельбе из пистолета с 25 м наши девушки победили трио из Хорватии со счетом 17:15, – доложили в публикации НОК.
Чемпионат Европы по стрельбе проходит в Осиеке с 20 мая и продлится до 8 июня.
Напомним, ранее мы писали, что спортсменка из Днепра стала золотым призером на этапе «Бриллиантовой лиги» в Швеции, а также что юная бадминтонистка из Днепра добыла «золото» на турнире в Праге.
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