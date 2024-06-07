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Юниорки из Днепропетровщины выиграли чемпионат Европы по стрельбе

Сегодня 08:24
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Девушки из Днепропетровщины добыли первые места на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходил в Хорватии.

Новости Днепра про Юниорки из Днепропетровщины выиграли чемпионат Европы по стрельбе

Об этом сообщили в НОК Украины в Днепропетровской области.

В составе трио среди юниоров в упражнении МП-5 золотыми призерками стали: Вилена Бевз из Кривого Рога и днепрянка Юлия Диденко.

В матче за «золото» в стрельбе из пистолета с 25 м наши девушки победили трио из Хорватии со счетом 17:15, – доложили в публикации НОК.

Чемпионат Европы по стрельбе проходит в Осиеке с 20 мая и продлится до 8 июня.

Напомним, ранее мы писали, что спортсменка из Днепра стала золотым призером на этапе «Бриллиантовой лиги» в Швеции, а также что юная бадминтонистка из Днепра добыла «золото» на турнире в Праге.

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